В Верховном суде РФ назвали гуманным наказание за допинг и договорные игры

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Уголовные наказание, предусмотренное российским законодательством за преступления в сфере спорта, являются наиболее мягкими в мире.

"Я бы хотел отметить, что отечественные уголовные санкции за допинг и другие преступления в спортивной сфере являются одними из самых гуманных в мире", - сказал судья Верховного суда РФ Олег Зателепин на заседании "Правосудие и спорт" Клуба имени Замятнина.

По его словам, в ряде стран склонение несовершеннолетних к применению допинга карается сроками до 20 лет заключения.

Вместе с тем, судья отметил, что в РФ спортсмены не подлежат уголовной ответственности за употребление допинга, она ложится на тех, кто склоняет и предоставляет им запрещенные вещества.

Как рассказал Зателепин, уголовная практика по делам о преступлениях в спортивной сфере очень небольшая, хотя дела о допинге или договорных матчах вызывают резонанс в обществе.

Вместе с тем, наиболее распространенными по данным Верховного суда, являются дела об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил поведения зрителей на спортивных соревнованиях и нарушением правил обеспечения безопасности на соревнованиях (ст. 20.31 и 20.32 КоАП РФ). По его словам, судьи ежегодно рассматривают около 1,5 тысяч таких дел. Наиболее распространенными правонарушениями являются нахождение болельщиков состоянии опьянения, участие их в драках, поджогах или пронос пиротехники, бросание предметов в сторону игроков или других зрителей, оскорбление спортивных судей, участников соревнований, болельщиков, контролеров-распорядителей и другое.

Со своей стороны, заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов отметил, что противостоять нарушениям спортивных состязаний необходимо экономическими мерами.

"В профессиональном спорте есть уникальные примеры, когда экономические инструменты имели воздействие на все эти вещи: договорняки, желание спортсменов заниматься ставками на играх и прочее", - сказал он

В свою очередь судья судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда России Светлана Фролкина отметила, что примерно 70% от общего числа дел данной категории - это споры по искам спортсменов. Часто имеют место обращения спортсменов и тренеров за защитой своих нарушенных трудовых.

"В основном это споры по искам спортсменов, тренеров к работодателям о взыскании задолженности по выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, денежной компенсации за нарушение установленного срока их выплаты, примерно 70% от общего числа дел данной категории. В большинстве случае требования спортсменов признаются обоснованными и удовлетворяются", - сказала судья.