Четырех российских игроков пожизненно отстранили от футбола за "договорняк"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза пожизненно отстранил четырех игроков, выступающих во Второй лиге, сообщает пресс-служба РФС.

"На основании расследования Департамента защиты игры, КДК РФС пожизненно запретил любую связанную с футболом деятельность игрокам ФК "Ессентуки" Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову и начальнику команды Гванзаву Магомедову, а также игрокам "СКА-Хабаровск-2" Денису Деркунскому и Руслану Пидлисняку", - говорится в сообщении.

Наказание вынесено "за организацию противоправного влияния на результат матча во Второй лиге сезона-2022/23 "Салют Белгород" - "СКА-Хабаровск-2".

Встреча прошла в октябре 2022 года и завершилась со счетом 3:1 в пользу белгородского клуба. Результат матча аннулирован, команде "Салют-Белгород" присуждена техническая победа со счетом 3:0.

По сведениям СМИ, на результат игры попытались своими способами повлиять и представители "Ессентуков".