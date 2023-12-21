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Овечкин продлил до 14 матчей антирекордную серию без голов в НХЛ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вновь не смог отметиться голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Домашняя встреча против "Нью-Йорк Айлендерс" завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0) в пользу "Вашингтона", решающую шайбу который провел в овертайме.

В голевой атаке Овечкин сделал результативную передачу, но серия без голов продлилась до 14 матчей. Это – продолжение его личного антирекорда. Последний гол 38-летнего россиянина датирован 19 ноября, когда он нанес точный бросок ворота "Коламбуса" (5:4 в пользу "Вашингтона").

Предыдущий антирекорд Овечкина – 10 игр без голов (2017 год).

В нынешнем сезоне Овечкин набрал 18 (5+13 по системе "гол+пас") очков, а всего в карьере в регулярных чемпионатах – 1503 (827+676) балла в 1376 встречах. По числу голов – 827 – он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая канадцу Уэйну Гретцки (894).

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ
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