Три россиянина признаны звездами дня в НХЛ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Национальная хоккейная лига назвала российского нападающего "Коламбуса" Кирилла Марченко первой звездой дня НХЛ.

В матче регулярного чемпионата против "Баффало" россиянин оформил хет-трик, а "Коламбус" одержал победу со счетом 9:4.

В тройку лучших игроков дня вошли еще два российских хоккеиста.

Второй звездой признан нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов, оформивший дубль во встрече против "Бостона". Один из голов россиянин провел в овертайме, в результате чего "Миннесота" выиграла встречу со счетом 4:3.

Третьей звездой стал форвард клуба "Тампа-Бэй" Никита Кучеров, забросивший две шайбы в ворота "Сент-Луиса". "Тампа" победила – 6:1.