Боец Иван Штырков возглавит команду по единоборствам на Играх Будущего

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков станет тренером команды по фиджитал-единоборствам на турнире "Игры будущего". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В соревнованиях в Казани Штырков возглавит команду Gamers or Fighters, куда входят звезды российских ММА.

Всего в турнире по фиджитал-единоборствам примут участие восемь команд, в каждой из которых будет по четыре бойца разных весовых категорий, включая одну женскую. В полусреднем весе (77,1 кг) команду Штыркова представит Ильяс Хамзин, в легком весе (70,3 кг) - Тимур Нагибин, в полулегком весе (65,7 кг) - Денис Лаврентьев. В женской категории (56,7 кг) на Играх Будущего выступит Любовь Сальникова.

"Подготовиться к такому турниру - это интересная задача и для ребят, и для тренеров. У меня в команде половина спортсменов не играет, поэтому будем составлять для них тренировочный процесс, чтобы ни там, ни там не упасть в грязь лицом", - рассказал Иван Штырков.

20 декабря на ВДНХ прошла жеребьевка турнира по фиджитал-единоборствам, который состоится в феврале в Казани в рамках Игр Будущего. Команде Штыркова на нем будут противостоять спортсмены из 7 клубов: Gor MMA, MMA Fighters, Smash Academy, Arabian Warriors, Kuznya, RCC и MK Team. В их состав войдут бойцы из 10 стран. На Играх им предстоит сначала сразиться в киберспортивной части, а затем выйти в октагон, чтобы провести поединки, состоящие из трех раундов по три минуты.

Кроме фиджитал-единоборств жеребьевка прошла еще в четырех дисциплинах: фиджитал-скейтбординг, фиджитал-BMX, кибатлетика и гонки дронов. Всего же по итогам церемонии своих соперников узнали 192 фиджитал-спортсмена из 58 команд со всех пяти континентов.

В Казани в рамках подготовки к турниру прошло десять Фиджитал Игр. В них приняли участие 178 команд, в составе которых выступили 1203 участника из 48 стран. На самих Играх Будущего ожидается порядка 2 тыс. участников из более 100 стран.

Игры Будущего - международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях. Первые Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.