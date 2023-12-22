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Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России
Камила Валиева во время выступления
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в соревновании одиночниц на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию.

Судьи оценили ее короткий прокат в 81,85 балла.

Второе место заняла победительница финала Гран-при России Аделия Петросян – 79,06.

Третьей стала Софья Муравьева – 78,33.

Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет в субботу.

Камила Валиева фигурное катание
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