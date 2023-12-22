Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Олимпийская чемпионка Камила Валиева показала лучший результат в короткой программе в соревновании одиночниц на проходящем в Челябинске чемпионате России по фигурному катанию.
Судьи оценили ее короткий прокат в 81,85 балла.
Второе место заняла победительница финала Гран-при России Аделия Петросян – 79,06.
Третьей стала Софья Муравьева – 78,33.
Произвольная программа в женском одиночном катании пройдет в субботу.