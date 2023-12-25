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Представитель Дзюбы удивился ажиотажу в связи с исполнением игроком песни про "Зенит"

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Леонид Гольдман, представитель нападающего ФК "Локомотив" Артема Дзюбы, назвал высосанным из пальца инфоповодом факт исполнения им песни группы "Ленинград", в которой упоминается его бывший клуб, "Зенит".

"(...) вынужден давать развернутый комментарий вам по, считаю, совершенно высосанному из пальца поводу. Ну что же, теперь, видимо, будем комментировать и плейлист Артема", - приводит слова Гольдмана "Матч ТВ".

"Свой профессионализм и отношение к команде Дзюба регулярно демонстрирует на поле и в раздевалке, в команде, да и в публичном поле. Вряд ли найдется болельщик "Локомотива", который сможет его упрекнуть в отсутствии мотивации и желания помочь команде. Те же матчи с "Зенитом", например, где он выкладывался на 200%, наглядно это показали. И речь не только про шикарную голевую в последнем матче, а в целом о настрое", - сказал представитель футболиста.

"Он всегда сверхмотивирован и настроен только на победу, с любым соперником. Для настоящих болельщиков именно это должно быть важно, а не какие‑то выдернутые из контекста моменты личной жизни", - отметил Гольдман.

Он выразил мнение о том, что исполнение Дзюбой песни про "Зенит" не должно вызывать удивления.

"Да, Петербург для Артема не чужой город. Это, думаю, не секрет. Он провел там немало лет, выиграл много трофеев. В этом смысле ничего сверхъестественного в том, что он выложил песню, я не вижу. Но опять‑таки, у наших прекрасных акул спортивного пера и различных Telegram‑каналов появился дополнительный повод разжиться трафиком на фамилии Дзюбы и облить человека грязью. Обычное дело. Скоро напишут, что он сделал это специально для того, чтобы его все обсуждал", - сказал он.

Как сообщалось, Дзюба опубликовал в соцсетях видео с вечеринки, на которой спел песню группы "Ленинград" "В Зените".

Дзюба – четырехкратный чемпион России в составе "Зенита".

Зенит Локомотив Артем Дзюба
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