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Сборная Канады осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады проиграли Чехии в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) в пользу чешских хоккеистов.

В результате Чехия вышла в полуфинал, а Канада выбыла из дальнейшей борьбы.

Канада – действующий и 20-кратный (рекорд турнира) чемпион мира.

Также в полуфинал вышла Финляндия, со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) победившая Словакию. Решающий гол финны провели в овертайме.

Остальные участники 1/2 финала определятся позднее.

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