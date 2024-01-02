Сборная Канады осталась без медалей молодежного ЧМ по хоккею
Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Канады проиграли Чехии в четвертьфинале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.
Встреча завершилась со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) в пользу чешских хоккеистов.
В результате Чехия вышла в полуфинал, а Канада выбыла из дальнейшей борьбы.
Канада – действующий и 20-кратный (рекорд турнира) чемпион мира.
Также в полуфинал вышла Финляндия, со счетом 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) победившая Словакию. Решающий гол финны провели в овертайме.
Остальные участники 1/2 финала определятся позднее.