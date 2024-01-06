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Сборная США выиграла молодежный ЧМ по хоккею

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной США победили сверстников из Швеции в финале чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Встреча в Гетеборге завершилась со счетом 6:2 (1:0, 2:2, 3:0) в пользу американцев.

Сборная США стала победителем молодежного ЧМ в шестой раз в истории, в предыдущий раз она завоевала титул в 2021 году.

Самой титулованной командой остается Канада – 20 триумфов, в том числе на предыдущих двух чемпионатов. На этот раз она не попала в призеры.

Бронзовым медалистом стала сборная Чехии, в матче за третье место со счетом 8:5 (1:2, 2:3, 5:0) одолевшая Финляндию.

Россия участия в турнире не принимала из-за санкций.

хоккей
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