Определились финалисты молодежного ЧМ по хоккею

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сборные США и Швеции сыграют в финале чемпионата мира по хоккею среди игроков до 20 лет.

В полуфинале соревнования хоккеисты молодежной команды США со счетом 3:2 (0:2, 2:0, 1:0) одолели сверстников из сборной Финляндии.

В другом матче 1/2 финала хозяева турнира, шведы, одержали победу над Чехией – 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

Матч за третье место и финал пройдут в пятницу.

Сборная России участие в молодежном ЧМ не принимает из-за санкций.