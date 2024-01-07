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Гол Кокорина помог "Арису" победить "Омонию" в матче чемпионата Кипра

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Ариса" со счетом 2:0 обыграли "Омонию" в матче 18-го тура чемпионата Кипра.

На 29-й минуте гол провел Кажу, на 45+5 – Александр Кокорин.

32-летний российский форвард в нынешнем сезоне забил за "Арис" пять голов во всех турнирах. Также на его счету одна голевая передача.

Права на Кокорина принадлежат "Фиорентине", футболист второй сезон подряд арендован "Арисом". В прошлом сезоне россиянин в составе "Ариса" стал чемпионом Кипр.

Александр Кокорин Кипр футбол
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