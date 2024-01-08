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Болельщики в США выбросили на лед более 74 тыс. игрушек после гола россиянина

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Во время матча регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги болельщики "Херши Беарс" выбросили на лед 74599 мягких игрушек. Это произошло после гола российского игрока "Херши" Богдана Тринеева в ворота "Лихай Уэлли Фантомс" во втором периоде.

Благодаря точному броску Тринеева счет в матче был открыт, действия зрителей оказались акцией болельщиков "Херши" в период рождественских праздников: после первого гола команды они бросают на лед игрушки, которые затем направляются в благотворительные организации.

В общей сложности болельщики выбросили на лед 74599 мягких игрушек, что является рекордом в хоккее. Игру, однако, пришлось, прервать почти на час.

Матч завершился победой "Херши" со счетом 3:2, решающий гол хозяева провели в овертайме.

Тринеев – экс-хоккеист московского "Динамо". В нынешнем сезоне 21-летний форвард набрал в 28 матчах чемпионата АХЛ 9 (5+4 по системе "гол+пас") очков.

США хоккей
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