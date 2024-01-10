Полузащитник Салтыков перешел в "Локомотив"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Локомотив" объявил о подписании контракта с полузащитником самарских "Крыльев Советов" Никитой Салтыковым.

"Соглашение с игроком рассчитано до января 2028 года. До конца текущего сезона футболист будет выступать за "Крылья Советов" на правах аренды", - говорится в сообщении на сайте московского футбольного клуба.

19-летний Салтыков с 2022 года являлся игроком "Крыльев Советов", однако переходил в аренду сначала в петербургскую "Звезду", затем в тольяттинский "Акрон". В самарском клубе дебютировал летом прошлого года матчем против калининградской "Балтики". Всего за "Крылья Советов" Салтыков провел 21 игру, в которых забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.