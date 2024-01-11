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Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии по футболу

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доривал Жуниор занял пост главного тренера национальной команды Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.

61-летний специалист будет представлен на пресс-конференции в четверг.

Предыдущим местом работы Жуниора был "Сан-Паулу", команду тренер покинул 8 января. Клуб уже тогда анонсировал, что Жуниор возглавит сборную Бразилии.

На посту наставника сборной Бразилии Доривал Жуниор сменил Фернандо Диниза, исполнявшего обязанности главного тренера в 2023 году.

футбол Бразилия
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