Доривал Жуниор возглавил сборную Бразилии по футболу
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Доривал Жуниор занял пост главного тренера национальной команды Бразилии. Об этом сообщает пресс-служба Бразильской конфедерации футбола.
61-летний специалист будет представлен на пресс-конференции в четверг.
Предыдущим местом работы Жуниора был "Сан-Паулу", команду тренер покинул 8 января. Клуб уже тогда анонсировал, что Жуниор возглавит сборную Бразилии.
На посту наставника сборной Бразилии Доривал Жуниор сменил Фернандо Диниза, исполнявшего обязанности главного тренера в 2023 году.