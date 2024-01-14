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Менеджер усомнился, что Анкалаев получит титульный бой UFC в следующем поединке

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Победа россиянина Магомеда Анкалаева над бразильцем Джонни Уокером турнира UFC Fight Nights 234 оказалась безоговорочной, считает менеджер Виталий Тарасов.

СпортРоссиянин Анкалаев нокаутировал бразильца Уокера на турнире UFCЧитать подробнее

"Безоговорочная и доминирующая победа, которая, на мой взгляд, должна вернуть Анкалаева в титульную гонку. Не думаю, что Магомед подерется за пояс в следующем бою. Скорее всего, UFC даст ему ещё один поединок. Интересно было бы посмотреть бой Анкалаев - Прохазка. Уверен, это будет противостояние года", - сказал Тарасов "Интерфаксу".

Турнир UFC Fight Night 234 прошел в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье по московскому времени. Бой Анкалаева с Уокером завершился во втором раунде, россиянин нокаутировал соперника.

Соперники уже встречались в октябре 2023 года, но тот поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара россиянина.

Теперь в активе Анкалаева 18 побед, по одной ничьей и поражению. Уокер потерпел восьмое поражение при 21-й победе.

UFC Джонни Уокер Виталий Тарасов Магомед Анкалаев
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