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Россиянин Анкалаев нокаутировал бразильца Уокера на турнире UFC

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером на турнире UFC Fight Night 234 в Лас-Вегасе.

Прошедший в ночь на воскресенье по московскому времени главный поединок турнира завершился во втором раунде, когда российский супертяжеловес нокаутировал соперника.

Соперники уже встречались в октябре 2023 года, но тот поединок был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара россиянина.

Теперь в активе Анкалаева 18 побед, по одной ничьей и поражению. Уокер потерпел восьмое поражение при 21-й победе.

UFC Магомед Анкалаев Джонни Уокер
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