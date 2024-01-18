МОК повторно проверит россиян на соответствие критериям допуска к ОИ

Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - МОК планирует повторно проверить допущенных до Олимпиады 2024 года в Париже российских и белорусских атлетов на соответствие критериям допуска, заявил директор по коммуникациям организации Марк Адамс

"Уже был один процесс, будет проведен еще один со стороны МОК при участии независимых аналитиков", - сказал Адамс на пресс-конференции в четверг.

Он также отметил, что в данный момент МОК находится в стадии поиска независимых аналитиков, которые должны проверить каждого из допущенных российских и белорусских спортсменов на соответствие критериям допуска к Олимпиаде 2024 года в Париже.

Ранее в МОК сообщали, что среди 4 600 спортсменов со всего мира, которые на данный момент прошли квалификацию на Олимпиаду в Париже, есть только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов, среди них - шесть с российским паспортом и пять с белорусским.

Спортсмены с российскими и белорусскими паспортами смогут выступать только в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, команды до соревнований допущены не будут. Спортсмены и работающий с ними персонал не будут допущены до участия, если они активно высказываются в поддержку спецоперации на Украине или числятся в армии или органах нацбезопасности своих стран.

Также будет запрещено использование флага, гимна, цветов и любых других идентификаторов России или Белоруссии, и официальные лица из этих стран не смогут посетить игры.

Помимо прочего, спортсмены также должны будут пройти проверку на допинг и подписать обновленные условия участия, которые включают в себя обещание уважать Олимпийскую хартию.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допустить россиян и белорусов до соревнований, но при условии, что они не поддерживают СВО и не имеют отношения к военным спортивным обществам.