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Карякин заявил, что не видит смысла контактировать с ФИДЕ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил, что он не собирается обращаться в ФИДЕ с запросом по участию в международных турнирах под флагом РФ.

"Абсолютно не вижу смысла с ними контактировать, они подходят к вопросу формально. Если у них есть в правилах, что ты не можешь выступать под своим флагом, то никакого исключения для тебя они делать не будут – это совершенно очевидно. Просить же их об этом я не буду", - сказал Карякин "Интерфаксу".

"Но, если в какой-то момент ситуация поменяется и появится возможность выступать под своим флагом, я с удовольствием приму участие в чемпионатах мира по быстрым шахматам и блицу. Я очень люблю этот турнир. Но опять-таки, пока бессмысленно об этом говорить", - отметил он.

Ранее ФИДЕ запретила россиянам участвовать в международных турнирах под флагом РФ. Однако чемпион мира по быстрым шахматам Карякин отказался выступать под нейтральным флагом.

Сергей Карякин ФИДЕ шахматы
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