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Блинкова победила третью ракетку мира Рыбакину на Australian Open

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анна Блинкова одержала победу над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 6:4, 4:6, 7:6 (22:20).

Блинкова занимает в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 57-е место, в третий круг Australian Open она вышла впервые в карьере. Экс-россиянка Рыбакина – третья ракетка мира. В 2022 году она выиграла Уимблдон, в 2023 году вышла в финал Australian Open.

Следующей соперницей Блинковой будет 31-я ракетка мира Ясмин Паолини из Италии.

Australian Open теннис Анна Блинкова Елена Рыбакина
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