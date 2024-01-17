Рублев пробился в третий круг Australian Open

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублев победил 35-ю ракетку планеты американца Кристофера Юбэнкса в матче второго круга турнира Большого шлема Australian Open-2024 в Мельбурне.

Результат встречи – 6:4, 6:4, 6:4.

Борьбу за выход в четвертый круг россиянин поведет с 26-й ракеткой мира американцем Себастьяном Кордой из США.

Серия турниров Большого шлема является самой престижной в теннисе и объединяет четыре соревнования: открытые чемпионаты Австралии (Australian Open), Франции (Roland Garros) и США (US Open), а также Уимблдонский турнир в Великобритании.

Россияне и белорусы выступают под нейтральным флагом.