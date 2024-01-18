Кириенко назвала боксера Бетербиева достоянием всей страны

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко считает чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева уникальным боксером.

"Он уникальный боксёр, одержавший 20-ю победу нокаутом в 20-ти боях на профессиональном ринге. Он настоящее достояние не только российского бокса и российского спорта, а достояние всей страны", - приводит слова Кириенко пресс-служба Федерации бокса России.

В четверг Бетербиев прилетел в Москву после победы над британцем Каллумом Смитом, благодаря которой он защитил свои титулы. В аэропорту "Домодедово" была организована торжественная встреча спортсмена.

"В воскресенье у Артура - день рождения. Мы желаем Артуру чувствовать себя комфортно, чтобы он побыл на Родине со своими близки и родными, со всеми теми, кого он хочет увидеть. Знаю, что он часто ездит в любимые с детства места. Желаю напитаться ему там энергией, родной отчизной, по которой он очень соскучился", - сказала также Кириенко.

Бой состоялся 14 января утром по московскому времени в Квебеке, он завершился в седьмом раунде техническим нокаутом.