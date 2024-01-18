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Вратарь Лещук продлил контракт с ФК "Динамо"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - "Динамо" подписало новое соглашение с голкипером Игорем Лещуком, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

Контракт будет действовать до конца сезона-2027/28.

27-летний Лещук – воспитанник "Динамо", в составе команды дважды выигрывал молодежное первенство России.

В основном составе клуба дебютировал в мае 2017 года, провел 50 официальных матчей, в 22 из них сыграл на ноль. В сезоне-2021/22 завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Динамо футбол Игорь Лещук
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