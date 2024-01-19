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Дебютантка Большого шлема Тимофеева вышла в четвертый круг Australian Open

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Тимофеева победила бразильянку Беатрис Хаддад Майю в третьем круге турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации Тимофеева занимает 170-е место, Хаддад Майя – 12-е.

Борьбу за выход в четвертьфинал Тимофеева поведет с 37-й ракеткой мира украинкой Мартой Костюк (37), которая в третьем круге выбила из турнира россиянку Элину Аванесян (74).

Тимофеева впервые выступает в основной сетке взрослого турнира Большого шлема.

теннис Australian Open Мария Тимофеева
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