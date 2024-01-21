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Дю Плесси стал новым чемпионом UFC в среднем весе

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Южноафриканский боец смешанного стиля Дрикус Дю Плесси завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.

В главном поединке турнира UFC 297 в Торонто он одолел владевшего чемпионским поясом американца Шона Стриклэнда. Победу представителю ЮАР присудили раздельным решением судей.

Для 30-летнего Дю Плесси эта победа стала 21-й в смешанных единоборствах в карьере, также на его счету имеются два поражения. 32-летний Стриклэнд потерпел шестое поражение при 28 победах.

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