Дю Плесси стал новым чемпионом UFC в среднем весе
Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Южноафриканский боец смешанного стиля Дрикус Дю Плесси завоевал титул чемпиона UFC в среднем весе.
В главном поединке турнира UFC 297 в Торонто он одолел владевшего чемпионским поясом американца Шона Стриклэнда. Победу представителю ЮАР присудили раздельным решением судей.
Для 30-летнего Дю Плесси эта победа стала 21-й в смешанных единоборствах в карьере, также на его счету имеются два поражения. 32-летний Стриклэнд потерпел шестое поражение при 28 победах.