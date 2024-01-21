Лидер чемпионата России приобрел колумбийского полузащитника Кастаньо

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Колумбиец Кевин Кастаньо перешел в "Краснодар", сообщается на сайте российского футбольного клуба.

Контракт с ним будет действовать до 30 июня 2028 года.

"Как мы уже сообщали, несколько недель назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности. Полузащитник будет выступать за "быков" под 5-м номером", - говорится в сообщении.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в чемпионате России.