Семнадцатилетний хоккеист воронежского "Боброва" умер на тренировке

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Хоккеист клуба "ЭкоНива-Бобров" (Воронежская область) 17-летний Венедикт Осипов скончался на тренировке команды. Об этом сообщает пресс-служба Национальной молодежной хоккейной лиги, в чемпионате которой выступает "Бобров".

"В нашей хоккейной семье случилась беда. Сегодня в Боброве на тренировке скончался игрок ХК "ЭкоНива – Бобров" Венедикт Осипов. По предварительной информации у Венедикта были проблемы с сердцем", - говорится в сообщении НМХЛ в четверг.



"Первенство НМХЛ выражает соболезнования родным и близким и тем, кто хорошо знал Венедикта. Вечная память, Венедикт", - отмечается в тексте сообщения.

В нынешнем сезоне Осипов сыграл в 10 матчах регулярного чемпионата НМХЛ и набрал 12 (8+4 по системе "гол+пас") очков.