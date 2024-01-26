Клубы РПЛ согласились с переносом игр 21-го тура из-за президентских выборов

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-тура чемпионата страны на 23-25 апреля 2024 года в связи с выборами президента РФ, сообщил сайт РПЛ.

"26 января общее собрание клубов РПЛ провело голосование по срокам проведения матчей 21-го тура Мир РПЛ. Общее собрание проголосовало за перенос матчей тура на 23-25 апреля 2024 года в связи с проведением 15-17 марта выборов президента России", - говорится в сообщении.

Решение должно быть утверждено исполкомом Российского футбольного союза.

Изначально в календаре датой проведения матчей 21-го тура чемпионата России было указано: 17 марта.