Гол Миранчука помог "Аталанте" победить "Удинезе" в чемпионате Италии

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Футболисты "Аталанты" со счетом 2:0 победили "Удинезе" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Италии.

На 33-й минуте гол провел футболист сборной России Алексей Миранчук, на 45+1 отличился Джанлука Скамакка.

Для 28-летнего Миранчука это третий гол в сезоне. Полузащитник перешел в "Аталанту" из московского "Локомотива" летом 2020 года.

Сейчас "Аталанта" занимает четвертое место в чемпионате Италии.