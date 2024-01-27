Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне прошли в Москве

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Первые Всероссийские соревнования по серфингу на искусственной волне состоялись при поддержке Российской федерации серфинга 27 января, сообщили в пресс-службе организации.

В них приняли участие 49 спортсменов со всей страны, участникам предстояло поймать самую мощную искусственную волну России на площадке Surf Brothers в Москве.

"Российская федерация серфинга поддерживает проведение всероссийских соревнований на искусственной волне, играющих важную роль в развитии этого вида спорта. Городской серфинг уверенно набирает популярность в нашей стране, сейчас планируются к открытию новые серф-клубы с искусственной волной, которые тоже станут центрами подготовки серферов и площадками для будущих соревнований", - сказал президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

В категории PRO среди мужчин сильнейшими стали Павел Персиянов, Александр Пантелеев, Даниэль Закирзянов. Среди женщин призовые места достались Аксинии Семеновой, Евгении Тарамбиной и Варваре Колушовой.

Также прошли открытые соревнования в трех категориях по уровню мастерства, в том числе среди детей и серферов старше 50 лет.

Среди победителей и участников турнира спортсмены, успевшие заявить о себе на мировой арене, например, 15-летняя Аксиния Семенова из команды Surf Brothers. В прошлом году в Швейцарии она стала первой в истории чемпионкой из России на соревнованиях Urbansurf Zürich Open 2023 в рамках Edelweiss PRO TOUR.

"Соревнования такого масштаба проводятся в Росси впервые, но это только начало большого пути и серьезных побед. Инновационные площадки с искусственной волной, такие как в московском Сколково, создают условия для отличной подготовки нашей сборной. Уже сейчас россиянам удается брать первые места на соревнованиях в Европе, но, я уверен, скоро наши серферы потеснят звезд мировой величины", - сказал представитель Оргкомитета соревнований Василий Прачев.

Серфинг стал олимпийским видом спорта в 2016 году.