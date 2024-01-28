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Медведев выиграл первый сет финала Australian Open с Синнером

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев повел в счете по партиям в финале турнира серии Большого шлема Australian Open против итальянца Янника Синнера.

Первый сет россиянин выиграл со счетом 6:3.

Медведев – третья ракетка мира, Синнер в мировом рейтинге располагается на четвертой строчке. Ранее они встречались в официальных матчах девять раз, счет по победам - 6-3 в пользу Медведева.

Соревнование проходит в Мельбурне.

Australian Open Даниил Медведев Мельбурн теннис Янник Синнер
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