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ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ
Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Олимпийский комитет России обратится в CAS с жалобой на решение Международного союза конькобежцев лишить сборную страны золотой медали Игр-2022 в командном турнире фигуристов.

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"Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции", - говорится в заявлении ОКР, текст которого распространила пресс-служба организации.

"Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS", - подчеркнули в ОКР.

Сборная России лишилась золота командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, вместо этого ей присудили третье место. Решение вынес Международный союз конькобежцев после того, как CAS дисквалифицировал члена российской команды Камилу Валиеву и аннулировал ее результаты на ОИ.

После дисквалификации Валиевой у российской команды стало 54 очка, тогда как у фигуристов США - 65, Японии - 63.

29 января Спортивный арбитражный суд утвердил дисквалификацию Валиевой на четыре года за нарушения антидопинговых правил. Срок отстранения начинается с 25 декабря 2021 года.

ОКР фигурное катание Камила Валиева
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