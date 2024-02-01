СМИ анонсировали переход Хэмилтона в Ferrari

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира по автогонкам класса "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон близок к подписанию контракта с Ferrari, сообщает AS.

По сведениям источника, Хэмилтон будет выступать в Ferrari с 2025 года. При этом 39-летний гонщик летом прошлого года продлил контракт с Mercedes до 2025 года. Издание указывает на то, что "в последнее время контракты "Формулы-1" не имеют обязательной силы и допускают положения о разрыве".

Окончательно детали контракта Хэмилтона с Ferrari еще не согласованы.

Шесть из семи титулов в "Формуле-1" Хэмилтон выиграл в составе Mercedes, за который выступает с 2007 года, еще один – будучи пилотом McLaren.