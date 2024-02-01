Махачкалинское "Динамо" объявило об уходе Бердыева с поста главного тренера

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Курбан Бердыев решил покинуть пост главного тренера махачкалинского "Динамо", сообщается на сайте футбольного клуба.

"Решение соответствует контрактному договору, в котором есть пункт, позволяющий любой стороне завершить сотрудничество в одностороннем порядке", - говорится в сообщении.

Дважды приводивший казанский "Рубин" к чемпионскому титулу в РПЛ 71-летний Бердыев возглавил махачкалинское "Динамо" летом 2023 года. "Динамо" выступает в Первой лиге и сейчас является лидером в турнирной таблице.