Mercedes объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года

Cемикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет Mercedes в конце сезона 2024 года, сообщила пресс‑служба немецкой команды "Формулы‑1". Льюис активировал соответствующую опцию в контракте, объявленном в прошлом году, и поэтому этот сезон станет его последним пилотированием за "Серебряные стрелы".

Ранее в СМИ появилась информация, что 39‑летний британский пилот близок к подписанию контракта с Ferrari. По сведениям источника, он будет выступать в Ferrari с 2025 года.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren и выиграл с командой шесть титулов чемпиона мира. В McLaren он взял свой первый титул в 2008 году.