Поиск

Mercedes объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года

Mercedes объявил об уходе Льюиса Хэмилтона после 2024 года
Cемикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон
Фото: Edward Berthelot/Getty Images

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон покинет Mercedes в конце сезона 2024 года, сообщила пресс‑служба немецкой команды "Формулы‑1". Льюис активировал соответствующую опцию в контракте, объявленном в прошлом году, и поэтому этот сезон станет его последним пилотированием за "Серебряные стрелы".

Ранее в СМИ появилась информация, что 39‑летний британский пилот близок к подписанию контракта с Ferrari. По сведениям источника, он будет выступать в Ferrari с 2025 года.

Хэмилтон перешел в Mercedes в 2013 году из McLaren и выиграл с командой шесть титулов чемпиона мира. В McLaren он взял свой первый титул в 2008 году.

Ferrari Льюис Хэмилтон Mercedes
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и Белоруссии

Сборным Латвии запретили играть в матчах против команд России и Белоруссии

СМИ анонсировали переход Хэмилтона в Ferrari

Российский боец ММА Мутаев убит в Дагестане

ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ

Тутберидзе назвала наихудшим вердикт по делу Валиевой

Путин посетовал, что международные чиновники извратили идею олимпизма

В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

В РУСАДА призвали к уголовной ответственности причастного к допингу у Валиевой

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

ОКР обжалует лишение золота россиян на командном турнире фигуристов на ОИ

Щербакова стала чемпионкой Европы по фигурному катанию вместо Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой

Россию лишили командного золота фигуристов на ОИ после решения по Валиевой
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });