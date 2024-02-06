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Гол Панарина помог "Рейнджерс" одолеть "Колорадо" в НХЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - "Нью-Йорк Рейнджерс" одолел "Колорадо" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Встреча завершилась со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу "Рейнджерс". Победитель определился в овертайме.

В середине третьего периода в составе "Рейнджерс" отличился российский нападающий Артемий Панарин. Это помогло уступавшей в счете команде из Нью-Йорка отыграться.

В нынешнем сезоне 32-летний Панарин набрал 67 (31+36 по системе "гол+пас") очков в 50 встречах.

НХЛ Артемий Панарин хоккей
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