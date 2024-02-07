CAS не увидел весомых доказательств невиновности Валиевой в скандале с допингом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Камила Валиева не представила в Спортивный арбитражный суд (CAS) исчерпывающих доказательств того, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате случайности. Об этом говорится в мотивировочной части решения CAS, размещенной на сайте организации.

"В своих заявлениях спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм в результате употребления зараженной пищи незадолго до чемпионата России, а именно через употребление клубничного десерта, приготовленного ее дедушкой на разделочной доске, на которой он обычно измельчал свои лекарства (таблетки), содержащие триметазидин", - говорится в сообщении.

В спортивном арбитраже подчеркнули, что объяснение Валиевой не было подтверждено никакими конкретными доказательствами.

Там подчеркнули, что исходя из этого статус "защищаемого лица", из-за ее юного возраста и ограниченных доказательств, которые были доступны в самом начале рассмотрения дела, больше не был применим в ее ситуации.

В CAS также пояснили, что поскольку спортсменка не смогла доказать непредумышленность нарушения антидопинговых правил, у CAS не было никаких оснований для обращения со спортсменкой как с несовершеннолетней.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований по фигурному катанию на ОИ-2022 в связи с дисквалификацией Валиевой.

В свою очередь Олимпийский комитет России заявил, что будет оспаривать в CAS решение ISU лишить Россию золота ОИ-2022 года.

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило 11 февраля 2022 года, что в допинг-пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла "золото" пекинской Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. Проба была сдана 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла четвертое место. Золотая награда командного турнира осталась за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено не проводить. Дисциплинарный комитет РУСАДА признавал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.