РУСАДА попросит CAS сохранить конфиденциальность части решения по Валиевой

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Российская антидопинговое агентство (РУСАДА) будет просить Спортивный арбитражный суд (CAS) сохранить в тайне мотивировочную часть решения по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, сообщили в пресс-службе агентства.

"Мы получили полный текст решения, юристы с ним знакомятся. С большой долей вероятности мы будем просить CAS сохранить конфиденциальность мотивировочной части решения", - сказал представитель РУСАДА и добавил, что агентство в данном случае сделало все, чтобы сохранить конфиденциальность информации о деле защищенного лица.

Спортивный арбитраж 29 января дисквалифицировал Валиеву на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года, результаты фигуристки с этой даты аннулированы. Решение о командном "золоте" сборной России на ОИ-2022 арбитраж оставил за Международным союзом конькобежцев (ISU).

После этого ISU лишил сборную России золотой медали по итогам командных соревнований по фигурному катанию на ОИ-2022 в связи с дисквалификацией Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил.

Олимпийский комитет России заявил, что будет оспаривать в CAS это решение ISU.

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило 11 февраля 2022 года, что в допинг-пробе Валиевой содержались следы запрещенного вещества. К тому моменту спортсменка выиграла "золото" пекинской Олимпиады в командных соревнованиях по фигурному катанию. Проба была сдана 25 декабря 2021 года. CAS допустил Валиеву до участия в личном турнире Олимпиады, где россиянка заняла четвертое место. Золотая награда командного турнира осталась за сборной России, однако церемонию награждения в этой дисциплине было решено не проводить. Дисциплинарный комитет РУСАДА признавал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил.