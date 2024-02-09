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ФК "Зенит" выиграл Кубок равноправия

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Петербургский футбольный клуб "Зенит" стал победителем турнира на Кубок равноправия в Катаре.

Это стало известно после того, как вничью в пятницу сыграли участники турнира "Сантос" (Бразилия) и "Аль-Духаиль" (Катар) – 2:2.

В турнирной таблице "Зенит" занимает первое место, набрав в двух матчах 6 очков. По дополнительным показателям он опережает китайский "Шанхай Шэньхуа", который также набрал 6 баллов, но провел все три встречи. На третьем месте находится "Сантос" - 3 балла в двух встречах, опередить российскую команду, с которой предстоит сыграть, он тоже не сможет. На четвертой строчке – "Аль-Духаиль", который не набрал ни одного очка во всех трех матчах.

Зенит футбол
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