Алексей Морозов переизбран на пост президента КХЛ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров Континентальной хоккейной лиги переизбрал Алексея Морозова президентом КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Заседание совета директоров прошло в пятницу в заочном формате.

46-летний Морозов стал президентом КХЛ в 2020 году.

Морозов – двукратный (2008, 2009) чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр (1998) в составе сборной России. Будучи игроков казанского "Ак Барса", стал чемпионом России (2006), обладателем Кубка европейских чемпионов (2007), Кубка Континента (2008). В 2009 и 2010г. выиграл Кубок Гагарина КХЛ.