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Джикия заявил, что разногласия с руководством и тренером "Спартака" позади

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Георгий Джикия заявил, что в его конфликте с руководством ФК поставлена точка

"Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня - с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу - как на сборах, так и в будущем. Что касается каких-то личных моментов, то хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах "Спартака". Для нас это самое главное и приоритетное", - приводит слова Джикии "Спорт-Экспресс".

"Могу сказать, что за последние несколько лет чувствую себя самым мотивированным Джикией. И я покажу это на поле", - добавил игрок.

Значительную часть первой половины сезона-2023/24 30-летний футболист провел в запасе. СМИ сообщали о его конфликте с руководством клуба и главным тренером команды Гильермо Абаскалем. Сам Джикия предполагал, что выбыл из основы не по игровым причинам.

Джикия перешел в "Спартак" в конце 2016 года, в его составе по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Спартак футбол Георгий Джикия
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