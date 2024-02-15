ИИХФ указала на правила в ответ на призыв вернуть молодежную сборную России

Люк Тардиф Фото: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Международной федерации хоккея Люк Тардифф объяснил вопросами безопасности ситуацию с отстранением сборных России от соревнований под эгидой ИИХФ. На открытое письмо российских игроков с призывом вернуть молодежную сборную страны к международным турнирам Тардифф потребовал соблюдать правила.

"Все опять упирается в безопасность, и какие‑то моменты находятся за пределами возможностей ИИХФ. Тут вопросы уже к организаторам соревнований. И как‑то все забывают, что идет дисциплинарное расследование по ряду случаев между ИИХФ и российской стороной", - приводит слова главы ИИХФ "Матч ТВ".

"Первое - это соблюдение контракта. Второе - соблюдение международных правил трансфера. Третье - соблюдение санкций, которые наложили IIHF и независимый дисциплинарный совет. У меня возникает вопрос: действительно ли российский хоккей хочет вернуться к соревнованиям под эгидой ИИХФ? Первый шаг на пути к этому - соблюдайте правила", - сказал Тардифф.

Ранее СМИ распространили открытое письмо бывших и нынешних игроков молодежной сборной России с требованием рассмотреть вопрос о возвращении команды на чемпионаты мира.