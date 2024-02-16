Самый младший из братьев Емельяненко выступит на турнире Ural FC 6

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля Иван Емельяненко проведет поединок по боксу в ММА-перчатках на турнире Ural FC 6. Об этом сообщили организаторы турнира.

Соперником россиянина будет боец из Ирана Али Хейбати.

Турнир пройдет 1 марта в Москве, в Международном центре бокса в "Лужниках". Возглавит бойцовский вечер поединок между россиянином Вячеславом Василевским и белорусом Владиславом Ковалевым.

Иван Емельяненко – младший брат бойцов ММА Федора и Александра Емельяненко.