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Освобожден осужденный во Франции российский футбольный болельщик

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный болельщик Павел Косов, приговоренный во Франции к 10 годам лишения свободы по делу о беспорядках во время чемпионата Европы-2016, вышел на свободу.

Об этом говорится в телеграм-канале объединения фанатов "Спартака" "Фратрия".

В миреДвое россиян осуждены во Франции за участие в беспорядках на Евро-2016Читать подробнее

"Друзья, радостная новость из Франции! Паша Косов свободен!" - говорится в сообщении.

В 2016 году в Марселе произошли крупные столкновения между футбольными фанатами из России и Англии. Как сообщалось, драка прошла с явным преимуществом российских футбольных хулиганов, несмотря на численный перевес оппонентов. Двое россиян, представшие перед судом – Павел Косов и Михаил Ивкин, названы причастными к нанесению тяжелых травм одному из болельщиков сборной Англии. Ивкин, получивший в конце 2020 года трехлетний срок, вышел на свободу в январе 2021 года.

футбол Франция Евро-2016
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