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Павлюченкова проиграла Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной в матче 1/2 финала турнира в Дохе.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рыбакиной.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Павлюченкова занимает 32-е место, Рыбакина – четвертое. Рыбакина является уроженкой Москвы, в 2018 году спортсменка приняла казахстанское гражданство.

В финале турнира в Дохе Рыбакина сыграет с первой ракеткой мира Игой Швентек (Польша).

Соревнование относится к категории WTA 1000, призовой фонд - $3,2 млн.

Анастасия Павлюченкова теннис Елена Рыбакина
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