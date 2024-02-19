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Даниил Медведев опустился на четвертое место рейтинга ATP

Даниил Медведев опустился на четвертое место рейтинга ATP
Фото: Graham Denholm/Getty Images

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев лишился места в том-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

В обновленной версии рейтинга, опубликованной в понедельник на сайте ATP, он теперь находится на четвертой строчке. Таким образом, Медведев опустился на одну ступень. С четвертого на третье место поднялся итальянец Янник Синнер.

На прошлой неделе Синнер стал триумфатором турнира в Роттердаме. Медведев после Australian Open, в финале которого уступив как раз Синнеру, решил отказаться от участия в соревновании в Нидерландах. Россиянин сослался на то, что не до конца восстановился после турнира в Мельбурне.

На первом месте мирового рейтинга по-прежнему находится серб Новак Джокович, на втором – испанец Карлос Алькарас. Пятое место, вслед за Медведевым, продолжает занимает россиянин Андрей Рублев. Далее идут Александр Зверев (Германия), Хольгер Руне (Дания), Хуберт Хуркач (Польша). В топ-10 ворвался, поднявшись на две строчки Алекс де Минор (Австралия) – он на девятом месте. На десятое с девятого опустился Тейлор Фриц (США). Грек Стефанос Циципас выбыл из топ-10, опустившись с десятого на 11-е место.

Даниил Медведев теннис Андрей Рублев Янник Синнер
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