Даниил Медведев отказался от защиты титула в Роттердаме

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP 500 в Роттердаме, действующим победителем которого он является

"После невероятно тяжелого и долгого забега в Австралии мое тело (и особенно правая нога) еще не достаточно восстановилось, чтобы играть и защищать свой титул. Мне нравится играть в Роттердаме и с нетерпением жду возвращения в 2025 году", - приводит слова Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Соревнование в Роттердаме пройдет с 12 по 18 февраля.

В январе Медведев сыграл на турнире Большого шлема Australian Open, где дошел до финала и уступил итальянцу Яннику Синнеру.