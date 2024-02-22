Российский боксер Папин проведет бой с нигерийцем Ннамди

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин свой следующий поединок проведет против нигерийца Остина Ннамди, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый бой в первом тяжелом весе возглавит вечер бокса, который состоится в Майкопе 8 марта.

На счету Папина в профессиональном боксе 15 побед, 14 из которых – досрочно. Два поединка Папин проиграл. У Ннамди соотношение побед и поражений 7-4, шесть боев он выиграл нокаутом.

Также в рамках шоу в Республика Адыгея состоится реванш между российскими боксёрами Аланом Хугаевым (17-0, КО 9) и Вадимом Лубсановым (8-3, КО 1). Эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов. Предстоящий бой во втором среднем весе будет рассчитан на 10 раундов.