Поиск

Российский боксер Папин проведет бой с нигерийцем Ннамди

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Алексей Папин свой следующий поединок проведет против нигерийца Остина Ннамди, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

10-раундовый бой в первом тяжелом весе возглавит вечер бокса, который состоится в Майкопе 8 марта.

На счету Папина в профессиональном боксе 15 побед, 14 из которых – досрочно. Два поединка Папин проиграл. У Ннамди соотношение побед и поражений 7-4, шесть боев он выиграл нокаутом.

Также в рамках шоу в Республика Адыгея состоится реванш между российскими боксёрами Аланом Хугаевым (17-0, КО 9) и Вадимом Лубсановым (8-3, КО 1). Эти спортсмены встречались в июне 2023 года в Самаре, когда раздельным решением судей победу одержал Лубсанов. Предстоящий бой во втором среднем весе будет рассчитан на 10 раундов.

бокс Алексей Папин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

"Наполи" и "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Игры Будущего открылись в Казани

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Тухель покинет пост главного тренера "Баварии" по окончании сезона

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин признан лучшим игроком дня в НХЛ

Овечкин еще на два гола сократил отставание от Гретцки

"Интер" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });