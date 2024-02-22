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ФК ЦСКА арендовал иранского нападающего

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Иранский нападающий Амирхоссейн Риванди на правах аренды будет выступать в ЦСКА, сообщает пресс-служба московского футбольного клуба.

"Соглашение действует до конца сезона и предусматривает опцию выкупа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что футболист "проходил стажировку в молодежной команде в рамках партнерства с иранской академией KIA и принял участие в двух товарищеских матчах против "Спартака", в которых отметился голевой передачей и заработанным пенальти".

"После этого Амир получил шанс в основной команде. По итогам тренировочного процесса и контрольной встречи с "Химками" было принято решение подписать с ним контракт", - говорится в сообщении.

Риванди был отобран для стажировки в молодежной команде по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов ЦСКА в иранскую академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.

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