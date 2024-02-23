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В Латвии приостановили действие лицензий хоккеистам за участие в Играх Будущего

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Федерация хоккея Латвии решила приостановить действие лицензий хоккеистам страны, выступающим в Играх Будущего в Казани.

Об этом говорится на сайте организации.

Игроки представляют команду Baltic Select.

Игры Будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта. Это международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, которое объединяет соревнования в физическом и цифровом измерениях.

Игры Будущего Латвия
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