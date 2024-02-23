Поиск

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

Пары соперников выглядят следующим образом:

"Спортинг" (Португалия) — "Аталанта" (Италия)

"Милан" (Италия) — "Славия" (Чехия)

"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Рома" (Италия) — "Брайтон" (Англия)

"Марсель" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)

"Спарта Прага" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Карабах" (Азербайджан) — "Байер" Леверкузен (Германия)

На этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом.

Победителем турнира прошлого сезона является "Севилья".

футбол Лига Европы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о приостановке членства в МОК

ФК ЦСКА арендовал иранского нападающего

ЦСКА расторг контракт с Константином Кучаевым

Рублев проиграл 116-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Дохе

Умер бывший главный тренер ЦСКА Артур Жорже

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Бывший футболист Дани Алвес получил 4,5 года тюрьмы за изнасилование

"Наполи" и "Барселона" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Дохе

Игры Будущего открылись в Казани

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"

Хет-трик Промеса принес "Спартаку" крупную победу над "Астаной"
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });