Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.
Пары соперников выглядят следующим образом:
"Спортинг" (Португалия) — "Аталанта" (Италия)
"Милан" (Италия) — "Славия" (Чехия)
"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)
"Бенфика" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)
"Рома" (Италия) — "Брайтон" (Англия)
"Марсель" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)
"Спарта Прага" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия)
"Карабах" (Азербайджан) — "Байер" Леверкузен (Германия)
На этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом.
Победителем турнира прошлого сезона является "Севилья".