Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - В швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы сезона-2024/2025.

Пары соперников выглядят следующим образом:

"Спортинг" (Португалия) — "Аталанта" (Италия)

"Милан" (Италия) — "Славия" (Чехия)

"Фрайбург" (Германия) — "Вест Хэм Юнайтед" (Англия)

"Бенфика" (Португалия) — "Рейнджерс" (Шотландия)

"Рома" (Италия) — "Брайтон" (Англия)

"Марсель" (Франция) — "Вильярреал" (Испания)

"Спарта Прага" (Чехия) — "Ливерпуль" (Англия)

"Карабах" (Азербайджан) — "Байер" Леверкузен (Германия)

На этой стадии турнира команды из одной страны не смогут сыграть друг с другом.

Победителем турнира прошлого сезона является "Севилья".